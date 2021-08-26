Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4128

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4128. Скончались 79, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 532 171 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5611 человек, а с начала пандемии – 468 917. Скончались 7028.

За сутки сделано 43 653 теста, из которых 26 534 на антиген и 17 119 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,46%, за последние 14 дней – 10,77%, за последние семь дней – 10,51%.

Всего в Грузии сделали 1 065 848 прививок, в том числе за последние сутки – 26 700.

В карантине в настоящее время находятся 129 человек, в стационарах – 7 357, в ковид-гостиницах – 3 348.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.