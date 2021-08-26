Израильская авиакомпания Israir Airlines возобновляет полеты в Грузию

После перерыва из-за пандемии коронавируса израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив – Батуми, заявила замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала Квривишвили.

По ее словам, это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.

Israir Airlines с мая этого года увеличила частоту полетов и выполняла рейсы в Батуми 8 раз в неделю, а в Тбилиси - 5 раз в неделю. После компания из-за признания Грузии Израилем опасной страной из-за пандемии коронавируса была вынуждена прервать полеты.

Накануне стало известно, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", соответственно граждане Израиля смогут ездить в Грузию.