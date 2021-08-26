В партии Хекматиара опровергли данные об ограничении свободы Карзая и Абдуллы талибами

Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергает информацию об ограничении со стороны боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) свободы главы Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава штаба Исламской партии Хабиб ур-Рахман Хекматиар, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта информация неверная. Никто не ограничен [в свободе]. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что и он сам, и его родные, в том числе отец Гульбеддин Хекматиар, в безопасности.