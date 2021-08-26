Министр иностранных дел Японии поздравил Арарата Мирзояна с назначением министром иностранных дел







Как сообщает



«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность министра иностранных дел Республики Армения.



Для Японии Армения - сильный партнер в построении свободного открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона. Выражая удовлетворение историческими связями между двумя народами, хотел бы и дальше углублять сотрудничество в таких областях, как информационные технологии, цифровизация, культура и т. д.



В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в будущем двустороннее сотрудничество будет еще больше расширяться, будет развиваться в тесном сотрудничестве с Вашим Превосходительством». ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел Республики Армения.Как сообщает «Арменпресс» , в послании, в частности, говорится:«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность министра иностранных дел Республики Армения.Для Японии Армения - сильный партнер в построении свободного открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона. Выражая удовлетворение историческими связями между двумя народами, хотел бы и дальше углублять сотрудничество в таких областях, как информационные технологии, цифровизация, культура и т. д.В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в будущем двустороннее сотрудничество будет еще больше расширяться, будет развиваться в тесном сотрудничестве с Вашим Превосходительством».