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Министр иностранных дел Японии поздравил Арарата Мирзояна с назначением министром иностранных дел

Министр иностранных дел Японии поздравил Арарата Мирзояна с назначением министром иностранных дел
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги направил Арарату Мирзояну поздравительное послание в связи с его назначением министром иностранных дел Республики Армения.

Как сообщает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю вас со вступлением в должность министра иностранных дел Республики Армения.

Для Японии Армения - сильный партнер в построении свободного открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона. Выражая удовлетворение историческими связями между двумя народами, хотел бы и дальше углублять сотрудничество в таких областях, как информационные технологии, цифровизация, культура и т. д.

В следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Надеюсь, что в будущем двустороннее сотрудничество будет еще больше расширяться, будет развиваться в тесном сотрудничестве с Вашим Превосходительством».
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