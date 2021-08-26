Китай готов помочь Афганистану в мирном восстановлении, заявили в Пекине

Китай готов работать вместе с международным сообществом для содействия мирному восстановлению, улучшению условий жизни и возможностей для самостоятельного развития Афганистана, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Китай готов работать вместе с международным сообществом для поддержки мирного восстановления Афганистана и улучшения условий жизни и благосостояния людей, а также повышения возможностей для независимого развития (страны – ред.)", - заявил Гао Фэн на брифинге в четверг.

Он также сообщил, что по итогам 2020 года товарооборот Китая и Афганистана достиг 550 миллионов долларов, за первое полугодие 2021 года товарооборот двух стран вырос на 44% и составил 310 миллионов юаней.

В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.