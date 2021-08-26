Депутата КП заверили, что дорога Капан-Горис будет к вечеру открыта







В беседе с



«Меня заверили, что дорога до вечера будет открыта», - сказал представитель парламентского большинства, добавив, что другой информации пока нет.



Депутат также подчеркнул, что распространяемая в прессе информация о том, что население сел, прилегающих к указанной территории, эвакуируется, не соответствует действительности.



«Машины, найденные на дороге, были эвакуированы прошлой ночью. Но в прессе писали, что население соседних сел эвакуируется. Я это отрицаю», - сказал Каграманян.



Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности РА, 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Согласно сообщению СНБ, техника на указанном участке эвакуирована, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств.



Позже защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанские военнослужащие также заблокировали дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении.



Заместитель командующего Пограничными войсками СНБ Армен Мкртчян в беседе с Общественным телевидением заверил, что проблем с гражданами нет. По его словам, эвакуированы автомобили на дороге Капан-Горис, в том числе грузовые и легковые автомобили как с армянскими, так и с иностранными номерами. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По словам члена фракции «Гражданский договор» Нарека Каграманяна, закрытая азербайджанскими вооруженными силами межгосударственная дорога Капан-Горис к вечеру будет вновь открыта.В беседе с «Арменпресс» член фракции «Гражданский договор» НС Нарек Каграманян сообщил, что в настоящее время по данному вопросу ведутся трехсторонние переговоры.«Меня заверили, что дорога до вечера будет открыта», - сказал представитель парламентского большинства, добавив, что другой информации пока нет.Депутат также подчеркнул, что распространяемая в прессе информация о том, что население сел, прилегающих к указанной территории, эвакуируется, не соответствует действительности.«Машины, найденные на дороге, были эвакуированы прошлой ночью. Но в прессе писали, что население соседних сел эвакуируется. Я это отрицаю», - сказал Каграманян.Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности РА, 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона закрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Согласно сообщению СНБ, техника на указанном участке эвакуирована, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств.Позже защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщил, что азербайджанские военнослужащие также заблокировали дорогу, ведущую из Гориса в Воротан в Сюникской области Армении.Заместитель командующего Пограничными войсками СНБ Армен Мкртчян в беседе с Общественным телевидением заверил, что проблем с гражданами нет. По его словам, эвакуированы автомобили на дороге Капан-Горис, в том числе грузовые и легковые автомобили как с армянскими, так и с иностранными номерами.