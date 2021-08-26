СМИ: "Талибан" и Северный альянс договорились не нападать друг на друга
Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) и Северный альянс (Объединенный фронт спасения Афганистана) договорились воздерживаться от военных действий и не совершать нападения друг на друга. Как передает Арменпресс, об это в четверг сообщает английская служба телеканала Geo TV со ссылкой на источники.
Отмечается, что стороны объявят о достигнутых договоренностях на пресс-конференции в течение дня.
По сведениям источников, встречи между делегациями "Талибана" и Северного альянса проходили в течение последних двух дней в Чарикаре в афганской провинции Парван.
Ожидается, что соглашение "Талибана" с Северным альянсом может предотвратить столкновения их сторонников в провинции Панджшер, остающейся единственным регионом Афганистана, неподконтрольным талибам.
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