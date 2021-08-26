Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer

Третья прививка Pfizer на 95% предотвращает заражение коронавирусом, и на 97% - развитие серьезных симптомов в случае заражения. Как передает Арменпресс, об этом сообщил со ссылкой на данные минздрава страны 12 канал израильского телевидения.

"Министерство здравоохранения сообщает, что через неделю после третьей вакцинации эффективность предотвращения заражения возрастает до 86%, а через 16 дней - до 95%. За это время также значительно улучшились шансы избежать серьезных симптомов, связанных с вирусом: эффективность 97% - очень важная статистика, которая может снизить нагрузку на больницы", - говорится в публикации 12 телеканала.

Согласно статистике минздрава, опубликованной в четверг, третью прививку в Израиле сделали более 1 миллиона 673 тысяч человек. Израиль со вторника августа начал прививать граждан старше 30 лет третьей дозой вакцины от коронавируса, ранее третью прививку начали делать жителям страны в возрасте 40 лет и старше.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.

Две прививки вакцины в Израиле получили более 5,45 миллиона, одной дозой прививались более 5,9 миллиона.