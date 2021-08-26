Тагуи Товмасян обратилась в международные организации по вопросу нарушений Азербайджаном прав человека в Сюнике







«Уважаемые соотечественники, как вы знаете, что более 50 азербайджанских военнослужащих перекрыли межгосударственную дорогу, ведущую из Гориса в Капан, в районе села Давид Бек в Сюникской области и отказываются ее открывать. Сегодня мы также узнали, что азербайджанские военнослужащие перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан.



Я отправила письма в офисы международных правозащитных организаций по поводу этого недопустимого поведения Азербайджана, нарушения прав нашего гражданского населения, включая женщин, детей и стариков.



Эти действия Азербайджана ограничивают международно признанные права человека; международные организации должны рассматривать их как враждебные, жестокие по отношению к мирному населению Армении», - написала Товмасян на своей странице в Facebook, сообщает ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Председатель комитета по связям с общественностью НС РА Тагуи Товмасян обратилась к международным организациям с заявлением о нарушениях прав человека в Сюнике в связи с действиями Азербайджана.«Уважаемые соотечественники, как вы знаете, что более 50 азербайджанских военнослужащих перекрыли межгосударственную дорогу, ведущую из Гориса в Капан, в районе села Давид Бек в Сюникской области и отказываются ее открывать. Сегодня мы также узнали, что азербайджанские военнослужащие перекрыли дорогу, ведущую из Гориса в Воротан.Я отправила письма в офисы международных правозащитных организаций по поводу этого недопустимого поведения Азербайджана, нарушения прав нашего гражданского населения, включая женщин, детей и стариков.Эти действия Азербайджана ограничивают международно признанные права человека; международные организации должны рассматривать их как враждебные, жестокие по отношению к мирному населению Армении», - написала Товмасян на своей странице в Facebook, сообщает «Арменпресс»