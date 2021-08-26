Председатель НС Арцаха пригласил Айка Конджоряна, Сейрана Оганяна и Артура Ванецяна в Арцах
14:42, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Спикер парламента Республики Арцах прибыл с рабочим визитом в Ереван.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальное собрание Арцаха, уточняя, что Артур Товмасян встретился с руководителями и депутатами фракций НС РА.
В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся статуса Арцаха, вынужденных переселенцев, оккупированных территорий, безопасности населения, социально-экономические вопросы, а также вопросы сотрудничества между парламентами Армении и Арцаха. «Все три фракции выразили готовность работать вместе и сотрудничать», - говорится в сообщении Национального собрания.
Артур Товмасян пригласил лидеров фракций «Гражданский договор», «Армения» и «Имею честь» в Арцах принять участие в внеочередном заседании Национального Собрания, посвященном 30-летию республики, которое состоится 1 сентября.
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