Корабли Индии, США, Японии и Австралии начали совместные маневры в Тихом океане

Корабли ВМС Индии, Японии, Австралии и США начали в четверг многосторонние маневры "Малабар" в западной части Тихого океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Индии на информационном сайте правитель ства страны.

"ВМС Индии участвуют в морской фазе учений "Малабар-2021" с 26 по 29 августа 2021 года вместе с ВМС США, Морскими силами самообороны Японии и Королевским австралийским военно-морским флотом. <...> В этом году мы проводим 25-е маневры "Малабар", их организуют ВМС США в западной части Тихого океана", - указывается в сообщении.

Маневры "Малабар" проводились с 1992 года с участием Индии и США. В 2015 году к ним на постоянной основе присоединилась Япония. В 2007 году корабли австралийских ВМС принимали участие в маневрах на разовой основе, сейчас Австралия стала постоянным участником.