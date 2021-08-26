Посол России в Британии оценил отношения двух стран

Россия не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Лондон к этому не готов, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

Ранее глава МИД Британии Доминик Раб заявлял, что Лондону придется привлечь к переговорам по Афганистану страны, у которых есть влияние на "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в России), в частности Россию и Китай, "как бы это ни было неудобно". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее говорил, что Британия играет серьезную "подрывную роль" в отношениях между Россией и Евросоюзом. По его словам, британцы "сами не чураются общения, но других пытаются от этого отвадить", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я стараюсь сделать все, что в моих силах, потому что я посол. Но я не настаиваю, если Великобритания не готова к этому. Только пару дней назад министр (глава МИД Британии Доминик Раб – ред.) заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан. Если Великобритания не готова, то мы не настаиваем", - сказал посол в интервью программе HARDTalk на телеканале "Би-би-си". Стенограмму разговора предоставило РИА Новости посольство РФ.