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Франция назначила нового посла в Армении: Джонатан Лакотт завершает миссию

Франция назначила нового посла в Армении: Джонатан Лакотт завершает миссию
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Франция назначила Анн Луис новым послом в Армении.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Франции.

Согласно сообщению, Джонатан Лакотт завершит свою миссию 31 августа.
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