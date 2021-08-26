Франция назначила нового посла в Армении: Джонатан Лакотт завершает миссию
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Франция назначила Анн Луис новым послом в Армении.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба посольства Франции.
Согласно сообщению, Джонатан Лакотт завершит свою миссию 31 августа.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 15:19 СМИ: "Талибан" и Северный альянс договорились не нападать друг на друга
- 15:10 Минздрав Израиля оценил эффективность третьей прививки Pfizer
- 15:06 Тагуи Товмасян обратилась в международные организации по вопросу нарушений Азербайджаном прав человека в Сюнике
- 14:42 Председатель НС Арцаха пригласил Айка Конджоряна, Сейрана Оганяна и Артура Ванецяна в Арцах
- 14:37 Корабли Индии, США, Японии и Австралии начали совместные маневры в Тихом океане
- 14:33 В Рио-де-Жанейро двое французов забрались на статую Христа-Искупителя
- 14:15 Дорога из Капана закрыта полицией: заместитель командующего Пограничными войсками СНБ
- 13:47 Посол России в Британии оценил отношения двух стран
- 13:43 Президент Ирана провел первое заседание нового правительства
- 13:34 Франция назначила нового посла в Армении: Джонатан Лакотт завершает миссию
- 13:25 Грач Степанян назначен начальником Главного управления кадровой и военно- образовательной политики Минобороны
- 13:20 Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса и назначен на новую должность
- 13:16 Посол Армении в Канаде назначен по совместительству послом Республики Армения в Доминиканской Республике
- 13:02 Армения улучшила свои позиции в мировом индексе экономической свободы
- 12:52 Воспитанник Мартунинской спортивной школы вернулся с чемпионата Европы по боксу с бронзовой медалью
- 12:45 При финансовой поддержке Аппарата президента РА дети Арцаха отдыхают в Лори
- 12:43 Пашинян расширяет сотрудничество с оппозицией для решения приоритетных задач
- 12:39 В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян
- 12:31 Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в штате Вашингтон
- 12:29 Недавно азербайджанские военнослужащие перекрыли также дорогу, ведущую из Гориса в Воротан: Арман Татоян
- 12:12 Пашинян назвал количество жертв и пропавших без вести в результате войны
- 12:10 Парламент принял программу правительства Армении
- 11:53 Талибы предупредили об опасности со стороны ИГ в районе аэропорта Кабула
- 11:45 Пашинян представил причины, по которым азербайджанцы закрыли участок дороги Горис-Капан
- 11:31 Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны
21:23, 20.08.2021
Просмотрели 2134 раз Азербайджанцы разрушили бюст маршала Ханперьянца в селе Мец Тагер
11:03, 25.08.2021
Просмотрели 1974 раз Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян
14:42, 23.08.2021
Просмотрели 1960 раз Представитель Армении лидирует на международном песенном конкурсе "Новая волна"
20:08, 21.08.2021
Просмотрели 1127 раз Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции
14:46, 21.08.2021
Просмотрели 1115 раз А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение