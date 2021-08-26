Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса и назначен на новую должность







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Другим указом президента Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна Артак Будагян назначен командиром Особого армейского корпуса.Как сообщает «Арменпресс» , указ опубликован на официальном сайте президента РА.Другим указом президента Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса.