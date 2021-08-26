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Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса и назначен на новую должность

Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса и назначен на новую должность
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна Артак Будагян назначен командиром Особого армейского корпуса.

Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.

Другим указом президента Артак Будагян освобожден от должности командира 4-го армейского корпуса.
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