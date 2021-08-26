Посол Армении в Канаде назначен по совместительству послом Республики Армения в Доминиканской Республике
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян по совместительству назначена послом Республики Армения в Доминиканской Республике.
Как сообщает «Арменпресс», указ опубликован на официальном сайте президента РА.
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