Посол Армении в Канаде назначен по совместительству послом Республики Армения в Доминиканской Республике







Как сообщает ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Указом Президента Республики Армения Армена Саргсяна посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян по совместительству назначена послом Республики Армения в Доминиканской Республике.Как сообщает «Арменпресс» , указ опубликован на официальном сайте президента РА.