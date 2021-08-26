Воспитанник Мартунинской спортивной школы вернулся с чемпионата Европы по боксу с бронзовой медалью







Как сообщил



Победившего спортсмена торжественно приняли в спортивной школе.



«Мы гордимся тем, что можем регистрировать победы не только на республиканских, но и на международных турнирах. И мы считаем это достижение Виктории нашим серьезным успехом. Другая ученица нашей спортивной школы, старший боксер, вес 60 кг, Лилит Асатрян, недавно заняла 5-е место на проходившем в Тбилиси международном чемпионате среди взрослых юниоров, что мы также считаем важным достижением. Тренеры Геворг и Гагик Саркисяны серьезно вложили в успех Виктории и Лилит. У нас также есть другие талантливые мальчики и девочки, которые в ближайшем будущем скажут свое слово на различных турнирах. На данный момент наши боксеры участвуют в чемпионате Армении, и мы надеемся, что они также вернутся домой с победами», - сказал в своем выступлении Геворк Саркисян.



Хосров Хлгатян ГАВАР, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Юный боксер Виктория Закарян, ученица Мартунинской спортивной школы Гегаркуникской области, вернулась с чемпионата Европы по боксу с бронзовой медалью.Как сообщил «Арменпресс» президент Федерации бокса Гегаркуникского марза, заместитель директора Мартунинской спортивной школы Геворг Саркисян, в этом году чемпионат Европы по боксу среди юниоров прошел в столице Боснии и Герцеговины Сараево.Победившего спортсмена торжественно приняли в спортивной школе.«Мы гордимся тем, что можем регистрировать победы не только на республиканских, но и на международных турнирах. И мы считаем это достижение Виктории нашим серьезным успехом. Другая ученица нашей спортивной школы, старший боксер, вес 60 кг, Лилит Асатрян, недавно заняла 5-е место на проходившем в Тбилиси международном чемпионате среди взрослых юниоров, что мы также считаем важным достижением. Тренеры Геворг и Гагик Саркисяны серьезно вложили в успех Виктории и Лилит. У нас также есть другие талантливые мальчики и девочки, которые в ближайшем будущем скажут свое слово на различных турнирах. На данный момент наши боксеры участвуют в чемпионате Армении, и мы надеемся, что они также вернутся домой с победами», - сказал в своем выступлении Геворк Саркисян.Хосров Хлгатян