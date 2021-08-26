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При финансовой поддержке Аппарата президента РА дети Арцаха отдыхают в Лори

При финансовой поддержке Аппарата президента РА дети Арцаха отдыхают в Лори
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Аппарат президента республики продолжает реализацию различных программ социальной помощи семьям, перемещенным из Республики Арцах в результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента, уточняя, что 64 ребенка из арцахских семей были перемещены из Шушинского, Гадрутского, Карвачарского и Кашатагского районов Республики Арцах на средства Офиса Президента Республики Армения (подробнее более 3 млн драмов) и 24-30 августа отдыхают в лагере "Гугарк", расположенном в общине Ваагнадзор Лорийской области.

Помимо 7-дневного отдыха, для детей Арцаха также организуются познавательные экскурсии.
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