При финансовой поддержке Аппарата президента РА дети Арцаха отдыхают в Лори
12:45, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Аппарат президента республики продолжает реализацию различных программ социальной помощи семьям, перемещенным из Республики Арцах в результате военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат президента, уточняя, что 64 ребенка из арцахских семей были перемещены из Шушинского, Гадрутского, Карвачарского и Кашатагского районов Республики Арцах на средства Офиса Президента Республики Армения (подробнее более 3 млн драмов) и 24-30 августа отдыхают в лагере "Гугарк", расположенном в общине Ваагнадзор Лорийской области.
Помимо 7-дневного отдыха, для детей Арцаха также организуются познавательные экскурсии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен