Пашинян расширяет сотрудничество с оппозицией для решения приоритетных задач
12:43, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян заявляет, что Армения сталкивается с серьезными вызовами, подчеркивая, что эти вызовы являются исключительно внешними вызовами. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал в своем выступлении в Национальном Собрании.
«У нас нет внутренних вызовов. Все наши вызовы внешние, и мы должны консолидировать наше общество вокруг повестки дня мира, развивать эту повестку, мы должны суметь защитить эту повестку, и по логике этой повестки мы должны обеспечить стабильное развитие Армении, безопасность Армении и Арцаха и счастье граждан. Это мандат, который нам дали люди. Мы обязаны выполнить этот мандат», - сказал премьер-министр.
По его словам, формирование атмосферы, лишенной слова ненависти, унижающей достоинство и оскорбительной речи, и обслуживание повестки развития РА в этой среде, формирование национального единства вокруг этой повестки и сплочение лучшего потенциала народа и государства вокруг этой повестки является важным приоритетом для правительства. «И я снова хочу расширить сотрудничество со всеми парламентскими и внепарламентскими силами, чтобы служить этой повестке дня», - сказал Пашинян.
Он добавил, что они будут сотрудничать там, где есть возможность для сотрудничества, будут чрезвычайно терпеливы во всех пунктах, где нет возможности сотрудничества, будут чрезвычайно терпеливы в атмосфере провокации.
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