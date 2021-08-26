В пяти городах Казахстана откроют участки для голосования россиян

Избирательные участки для проведения голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва откроются в пяти городах Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба посольства России в республике.

По данным дипмиссии, два избирательных участка будут открыты 19 сентября в столице Казахстана Нур-Султане, по одному - в Алма-Ате, Приозерске, Уральске и Усть-Каменогорске.

"Приглашаем вас принять участие в голосовании с 8.00 до 20.00 часов по местному времени (с 05.00 до 17.00 мск) на одном из избирательных участков. При себе необходимо иметь действующий паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный или внутренний)", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.