Четыре человека погибли в результате стрельбы и поджогов в штате Вашингтон

По меньшей мере четыре человека погибли и один получил ранения в результате ряда инцидентов со стрельбой и поджогами в округе Бентон (штат Вашингтон). Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило местное отделение телеканала CBS со ссылкой на власти.

Первые сообщения о стрельбе и поджогах поступили утром в среду из населенного пункта Финли. Когда полиция прибыла на место происшествия, то обнаружила мужчину с огнестрельным ранением и два горящих дома. Пострадавший был отправлен в больницу. Следователи обнаружили тело одной из жертв в сгоревшем доме.

По заявлению полиции, подозреваемый в поджогах в Финли затем устроил их и в других районах округа Бентон. В частности, в городе Кенневик были найдены тела еще двух людей.

После этого правоохранительные органы вычислили местоположение автомобиля нападавшего. Приблизившись к транспортному средству, полиция услышала выстрелы и открыла огонь по машине. Неизвестный был обнаружен в салоне без признаков жизни.