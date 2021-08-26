Недавно азербайджанские военнослужащие перекрыли также дорогу, ведущую из Гориса в Воротан: Арман Татоян







Как сообщает



«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей.



Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом», - говорится в заявлении Армана Татояна.



Татоян добавил, что после закрытия межгосударственной дороги возле села Давид-Бек в Капанской общине (участок Шурнух-Кармракар) азербайджанскими вооруженными силами около 23:00 минувшей ночью движение людей на этом участке также было остановлено. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщает, что недавно азербайджанские военнослужащие перекрыли дорогу, ведущую из Гориса Сюникской области Армении в Воротан.Как сообщает «Арменпресс» , Арман Татоян отметил, что данный факт подтвержден проверкой предупреждений, представленных Защитнику прав человека.«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей.Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом», - говорится в заявлении Армана Татояна.Татоян добавил, что после закрытия межгосударственной дороги возле села Давид-Бек в Капанской общине (участок Шурнух-Кармракар) азербайджанскими вооруженными силами около 23:00 минувшей ночью движение людей на этом участке также было остановлено.