Недавно азербайджанские военнослужащие перекрыли также дорогу, ведущую из Гориса в Воротан: Арман Татоян
12:29, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян сообщает, что недавно азербайджанские военнослужащие перекрыли дорогу, ведущую из Гориса Сюникской области Армении в Воротан.
Как сообщает «Арменпресс», Арман Татоян отметил, что данный факт подтвержден проверкой предупреждений, представленных Защитнику прав человека.
«Это межгосударственная дорога, которая обеспечивает нормальное передвижение гражданского населения Армении, напрямую связана с нормальной жизнью людей.
Эти преступные действия вооруженных сил Азербайджана нарушают право людей на свободное передвижение и полностью нарушают нормальную жизнь людей. Само их присутствие на этих дорогах является нарушением права на жизнь и других жизненно важных прав, гарантированных международным сообществом», - говорится в заявлении Армана Татояна.
Татоян добавил, что после закрытия межгосударственной дороги возле села Давид-Бек в Капанской общине (участок Шурнух-Кармракар) азербайджанскими вооруженными силами около 23:00 минувшей ночью движение людей на этом участке также было остановлено.
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