Парламент принял программу правительства Армении
12:10, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание голосованием приняло План действий правительства Армении на 2021-2026 годы.
Перед голосованием Председатель НС Ален Симонян сообщил, что программа правительства принята большинством от общего числа голосов депутатов.
Как сообщает «Арменпресс», за программу проголосовали 70 депутатов. Воздержавшихся не было.
Ранее глава фракции "Айастан" Сейран Оганян заявил, что фракция не примет участие в голосовании.
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