Пашинян представил причины, по которым азербайджанцы закрыли участок дороги Горис-Капан

ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Никол Пашинян подробно рассказал о закрытии азербайджанскими военнослужащими участка Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис.



Как сообщает «Арменпресс», В ходе выступления в НС Никол Пашинян заявил, что на тех участках дороги Капан-Горис, которые по картам Советского Союза находились за пределами территории Советской Армении, азербайджанцы пришли перекрыть дорогу, приводя в качестве причины, что ночью произошел инцидент, и с армянской стороны зашли люди и нанесли ножевые ранения азербайджанским пограничникам.

«Мы официально заявляем, что эта информация о нанесении ножевых ранений не соответствует действительности. Если у азербайджанской стороны есть причины, по которым это произошло, мы призываем их передать это нам, чтобы мы могли расследовать и выяснить, что это такое», - сказал Пашинян.



Как сказано в сообщении Службы национальной безопасности РА, 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. Согласно сообщению СНБ, техника на указанном участке эвакуирована, ведутся работы по открытию дороги, восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств.



Ранее Минобороны РА выступило со ссылкой на распространенную Государственной пограничной службой Азербайджана информацию о том, что двое армянских военнослужащих якобы напали на азербайджанского военнослужащего в юго-восточной части армяно-азербайджанской границы и нанесли ему ножевые ранения. «Приведенная информация является абсолютной фальсификацией - очередной дезинформацией азербайджанской стороны. Такого инцидента с участием военнослужащих ВС РА не было», - говорится в сообщении Минобороны.