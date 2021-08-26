Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны

Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью, опубликованном во вторник в газете The New York Times.

Как сообщили ранее в среду в Белом доме, в целом с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. - американцы и члены их семей. "Они (страны Запада) не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно", - сказал он и добавил, что все, у кого есть законные документы для того, чтобы покинуть страну, смогут без сопротивления пройти в столичный аэропорт.

Представитель талибов также отверг заявления о том, что боевики движения занимаются преследования тех, кто им противостоял, и хотят установить строгие правила в отношении женщин. "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что произошло в прошлом", - заявил Муджахид.

Улететь из Афганистана в настоящее пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным, в том числе американским, приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, чтобы покинуть столицу. Согласно последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. В понедельник жертвой перестрелки у северных ворот аэропорта между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными лицами стал афганский силовик. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возложили на Соединенные Штаты.