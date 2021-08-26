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Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны

Талибы считают, что Запад забирает из Афганистана ценных людей для страны

Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Афганистане. Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид в интервью, опубликованном во вторник в газете The New York Times.

Как сообщили ранее в среду в Белом доме, в целом с 14 августа США эвакуировали из Афганистана более 82 тыс. человек, из них только 4,5 тыс. - американцы и члены их семей. "Они (страны Запада) не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно", - сказал он и добавил, что все, у кого есть законные документы для того, чтобы покинуть страну, смогут без сопротивления пройти в столичный аэропорт.

Представитель талибов также отверг заявления о том, что боевики движения занимаются преследования тех, кто им противостоял, и хотят установить строгие правила в отношении женщин. "Мы хотим построить будущее и забыть о том, что произошло в прошлом", - заявил Муджахид.

Улететь из Афганистана в настоящее пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военным, в том числе американским, приходилось применять слезоточивый газ и стрелять в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, чтобы покинуть столицу. Согласно последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. В понедельник жертвой перестрелки у северных ворот аэропорта между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными лицами стал афганский силовик. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возложили на Соединенные Штаты.


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