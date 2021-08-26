Фракция "Айастан" не примет участие в голосовании по программе правительства







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«Учитывая довольно некорректные направления программы, блок «Айастан» считает, что вы, в любом случае, примете эту программу, и мы не будем участвовать в голосовании по этой программе», - сказал Оганян. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. «Фракция "Айастан" Национального собрания не примет участие в голосовании правительственной программы в парламенте.Как сообщает «Арменпресс» , об этом сообщил руководитель фракции НС "Айастан" Сейран Оганян.«Учитывая довольно некорректные направления программы, блок «Айастан» считает, что вы, в любом случае, примете эту программу, и мы не будем участвовать в голосовании по этой программе», - сказал Оганян.