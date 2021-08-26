Фракция "Айастан" не примет участие в голосовании по программе правительства
11:24, 26 Август, 2021
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. «Фракция "Айастан" Национального собрания не примет участие в голосовании правительственной программы в парламенте.
Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил руководитель фракции НС "Айастан" Сейран Оганян.
«Учитывая довольно некорректные направления программы, блок «Айастан» считает, что вы, в любом случае, примете эту программу, и мы не будем участвовать в голосовании по этой программе», - сказал Оганян.
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