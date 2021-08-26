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Подтверждено 683 случая COVID-19, выздоровело 315 граждан

Подтверждено 683 случая COVID-19, выздоровело 315 граждан
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 26 августа в Армении подтверждено 683 случая заболевания, 315 граждан выздоровели, зарегистрировано 7 смертей. За один день было выполнено 6918 тестов. Таким образом, общее количество тестов достигло 1 511 103.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 239 739 случаев заболевания коронавирусом, из которых 225 234 были вылечены, а 4785 умерли. В настоящее время 8570 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни.

Также было зарегистрировано 1150 смертей, когда пациенты были заражен коронавирусом, но умерли от другого заболевания.
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