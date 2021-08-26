Около 1,5 тыс. человек собрались у аэропорта Кабула в надежде на эвакуацию в США

Около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз собрались у аэропорта Кабула в надежде попасть на его территорию и эвакуироваться в Соединенные Штаты. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на западного дипломата, который предпочел сохранить анонимность.

По его данным, территория вокруг столичного аэропорта в Афганистане заполнена людьми, несмотря на призывы посольства США в Кабуле не пытаться самостоятельно попасть в аэропорт без четкого указания со стороны американских властей и немедленно покинуть три КПП воздушной гавани из-за угроз безопасности.

Как сообщает дипломат, работа аэропорта замедлена, но в течение дня он начнет функционировать в усиленном режиме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в среду, что, по оценкам Вашингтона, в Афганистане могут оставаться порядка полутора тысяч американцев.

Подразделения ВС США были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан стран - союзников США и афганских беженцев. Как заявил во вторник президент США Джо Байден, по мнению администрации, власти США успевают закончить операцию по эвакуации к 31 августа, как и планировалось. Он также уточнил, что поручил Пентагону и Госдепу разработать чрезвычайные планы по корректировке сроков на случай такой необходимости.