Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг на северо-западе КНР, на стыке провинций Цинхай и Ганьсу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 07:38 по местному времени (02:38 мск).

Их эпицентр находился в малолюдном районе в 230 км юго-западнее города Юймэнь (провинция Ганьсу). Глубина залегания очага не уточняется.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.