Омбудсмен направит в международные органы отчеты об инциденте, когда азербайджанские военнослужащие перекрыли дорогу







«50 или более азербайджанских военнослужащих уже более чем 3 часа блокировали межгосударственную дорогу из Гориса в Капан в Сюникской области в районе села Давид Бек. Они отказываются ее открывать. Эти действия являются преступными, ограничивают свободное передвижение людей, всего гражданского населения, включая детей, женщин, стариков. У нас есть сигналы тревоги, подтверждающие все это, от мирных жителей, мы все проверили.



Я так предупреждаю об этой опасности и говорю, что должно делать государство и делать срочно - присутствие азербайджанских вооруженных служащих на дорогах между общинами Сюника преступно и точка. Само по себе это нарушает право людей на жизнь, свободное передвижение и другие жизненно важные права, гарантированные на международном уровне.



Из фактов для меня очевидно, что это заранее запланированное явное преступление против мирного населения Республики Армения.



Мне известно, что российские пограничники, пограничники РА также вели переговоры об открытии дороги, и гражданские автомобили были выведены.



Согласно проверенным данным, переговоры продолжатся утром: они отказываются открывать.



«Рано утром специальные отчеты об этом инциденте будут отправлены в соответствующие международные органы», - написал Татоян на своей странице в Facebook.



Служба национальной безопасности РА распространила сообщение о том, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. В СНБ сообщили, что автомобили с указанного участка эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы людей и транспортных средств. ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека в Армении Арман Татоян считает закрытие азербайджанскими военнослужащими участка межгосударственной дороги, ведущей из Гориса в Капан, азербайджанскими военнослужащими заранее спланированным открытым преступлением против мирного населения Армении. Как сообщает «Арменпресс» , Арман Татоян заявил, что направит сообщения по поводу инцидента в соответствующие международные органы.«50 или более азербайджанских военнослужащих уже более чем 3 часа блокировали межгосударственную дорогу из Гориса в Капан в Сюникской области в районе села Давид Бек. Они отказываются ее открывать. Эти действия являются преступными, ограничивают свободное передвижение людей, всего гражданского населения, включая детей, женщин, стариков. У нас есть сигналы тревоги, подтверждающие все это, от мирных жителей, мы все проверили.Я так предупреждаю об этой опасности и говорю, что должно делать государство и делать срочно - присутствие азербайджанских вооруженных служащих на дорогах между общинами Сюника преступно и точка. Само по себе это нарушает право людей на жизнь, свободное передвижение и другие жизненно важные права, гарантированные на международном уровне.Из фактов для меня очевидно, что это заранее запланированное явное преступление против мирного населения Республики Армения.Мне известно, что российские пограничники, пограничники РА также вели переговоры об открытии дороги, и гражданские автомобили были выведены.Согласно проверенным данным, переговоры продолжатся утром: они отказываются открывать.«Рано утром специальные отчеты об этом инциденте будут отправлены в соответствующие международные органы», - написал Татоян на своей странице в Facebook.Служба национальной безопасности РА распространила сообщение о том, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис. В СНБ сообщили, что автомобили с указанного участка эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы людей и транспортных средств.