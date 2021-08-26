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Азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис: СНБ

Азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис: СНБ
ЕРЕВАН, 26 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Служба национальной безопасности РА сообщает, что 25 августа около 23:00 азербайджанская сторона перекрыла участок Кармракар-Шурнух межгосударственной дороги Капан-Горис.

«Транспортные средства в этом районе эвакуированы. Ведутся работы по открытию дороги, по восстановлению нормальной работы движения людей и транспортных средств». Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном СНБ.

Служба национальной безопасности РА призывает следить только за официальными новостями.
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