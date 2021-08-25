''Талибан'' обратился к Турции за помощью в эксплуатации кабульского аэропорта

Представители движения ''Талибан'' обратились к Турции за технической помощью в эксплуатации кабульского аэропорта - при условии, однако, что вооруженные силы Турци, как и других стран, покинут Афганистан до конца августа.

Как передает Арменпресс, об этом Reuters сообщили два турецких чиновника.

Один из собеседников информационного агентства отметил, что это предложение поставило турецкую сторону перед трудным выбором. Как член НАТО, Турция по-прежнему держит войска в аэропорту Кабула в рамках своей миссии в Афганистане, и они готовы покинуть страну в ближайшее время. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что может сохранить свое присутствие в аэропорту, если того пожелает афганская сторона. После того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан, Турция выразила готовность предоставить техническую помощь, а также помощь в области безопасности в аэропорту.

«Талибан обратился за технической помощью для эксплуатации кабульского аэропорта», - сказал высокопоставленный турецкий чиновник, отметив, однако, что вывод турецких войск усложняет возможность такой миссии, учитывая риски для безопасности.

Другой высокопоставленный чиновник сообщил Reuters, что турецкая сторона примет решение до 31 августа.