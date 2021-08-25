Состоялось обсуждение трехмесячных сборов во главе с министром обороны

25 августа под председательством министра обороны Республики Армения Аршака Карапетяна состоялось совещание в связи с началом трехмесячных сборов. Руководители ответственных подразделений представили отчеты по итогам первого дня сборов - согласно направлениям.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, министр обороны с удовлетворением констатировал, что в обществе существует полное понимание важности трехмесячных сборов, что выражается в готовности граждан участвовать в этих сборах.

При этом министр обороны дал строгое поручение - постоянно держать в центре внимания вопросы, связанные с обеспечением для участников сборов надлежащих социально-бытовых условий, а также с учебным процессом, организацией досуга.