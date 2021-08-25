Генеральный прокурор РА примет участие в VI Восточном экономическом форуме
Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян отбудет в Российскую Федерацию, Владивосток, для участия в VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Как передает Арменпресс, решение об этом размещено на сайте e-gov.am.
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