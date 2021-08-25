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Генеральный прокурор РА примет участие в VI Восточном экономическом форуме

Генеральный прокурор РА примет участие в VI Восточном экономическом форуме

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян отбудет в Российскую Федерацию, Владивосток, для участия в VI   Восточном экономическом форуме (ВЭФ).  

Как  передает Арменпресс, решение об этом размещено на сайте e-gov.am.

 

 


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