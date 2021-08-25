В районе Джракана найдены останки еще одного армянского военнослужащего

Поиск тел военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий, был продолжен в Джраканском (Джебраильском) районе 1-им спасательным отрядом 25 августа.

Найдены останки армянского военнослужащего, которые были доставлены в Степанакерт. Его личность подтвердят после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах.

С момента прекращения огня с оккупированных территорий Арцаха было найдено и эвакуировано 1649 останков.