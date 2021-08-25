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В районе Джракана найдены останки еще одного армянского военнослужащего

В районе Джракана найдены останки еще одного армянского военнослужащего

Поиск тел  военнослужащих, погибших и пропавших без вести  в ходе боевых действий, был продолжен в Джраканском (Джебраильском) районе 1-им спасательным отрядом  25 августа.

Найдены останки  армянского военнослужащего, которые  были доставлены в Степанакерт. Его личность подтвердят после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Арцах. 

С момента прекращения огня с оккупированных территорий Арцаха было найдено и  эвакуировано 1649 останков.

 


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