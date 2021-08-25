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Число случаев заражения и смерти из-за коронавируса в мире стабилизируется. ВОЗ

Число случаев заражения и смерти из-за коронавируса в мире стабилизируется. ВОЗ

Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил   на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения   Тедрос   Гебрейесус.

"После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев заражения COVID-19 и смерти было стабильным в мире на прошлой неделе", - сказал он. 

Глава ВОЗ вместе с тем подчеркнул, что речь идет о стабилизации "на очень высоком уровне" заболеваемости и смертности. В течение недели - с 16 по 22 августа - в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек.

 


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