Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в Танзании

Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в столице Танзании Дар-эс-Саламе и застрелил двух полицейских

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

По словам одного из свидетелей, мужчина выстрелил в полицейских, затем выстрелил в воздух. Находящиеся поблизости люди разбежались.

Полиция сообщила, что им удалось изолировать нападавшего. Выясняются его личность и мотивы. Есть мнение, что этот теракт может быть местью за операцию против террористов в Мозамбике.