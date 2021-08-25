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Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в Танзании

Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в Танзании

Неизвестный открыл стрельбу рядом с посольством Франции в столице Танзании Дар-эс-Саламе и застрелил двух полицейских  

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

По словам одного из свидетелей, мужчина выстрелил в полицейских, затем выстрелил в воздух. Находящиеся поблизости люди разбежались. 

Полиция сообщила, что им удалось изолировать нападавшего. Выясняются  его личность и мотивы. Есть мнение, что этот теракт может быть местью за операцию против  террористов  в Мозамбике.

 

 


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