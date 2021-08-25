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У США есть разведданные о возможной атаке ИГ в Кабуле. CNN

У США есть разведданные о возможной атаке ИГ в Кабуле. CNN

Американские военные заявляют, что радикальная террористическая группировка «Исламское государство» планирует начать атаку с целью спровоцировать беспорядки и хаос  в   аэропорту Кабула, из которого в настоящее время осуществляется эвакуация граждан США.

Как  передает Арменпресс, об этом CNN сообщил анонимный источник в Пентагоне.

 «Соединенные Штаты считают, что «Исламское государство» — заклятый враг  талибов, планирует спровоцировать беспорядки в аэропорту, также имеются  сведения о том, что группировка способна спланировать серию атак», -  сообщил источник телеканалу.   

По данным CNN, Пентагон обеспокоен растущей угрозой со стороны ИГ. Обеспокоенность возросла в связи с сообщениями о том, что более 100 преступников, лояльных местному отделению ИГ, недавно сбежали из двух тюрем недалеко от Кабула.


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