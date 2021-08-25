Стивен Джеррард не прилетел в Ереван с командой «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не прилетел в Ереван на отборочный матч Лиги Европы против армянской команды «Алашкерт».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает dailyrecord.

Отмечается, что причина - коронавирусная инфекция.

При этом отмечается также, что в составе отсутствуют Джеймс Тавернье, Кевин Бейс, Скотт Райтс, Райан Кент, Алан МакГрегор и Джон Маклафлин.

Ассистент Стивена Джеррарда Гарри Маккалистер возглавит команду в Ереване.

Матч между командами «Алашкерт» и «Рейнджерс» в рамках 4-го отборочного тура Лиги Европы состоится 26 августа на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. В первом матче сборная Шотландии выиграла со счетом 1:0.