Стивен Джеррард не прилетел в Ереван с командой «Рейнджерс»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не прилетел в Ереван на отборочный матч Лиги Европы против армянской команды «Алашкерт».
Как передает Арменпресс, об этом сообщает dailyrecord.
Отмечается, что причина - коронавирусная инфекция.
При этом отмечается также, что в составе отсутствуют Джеймс Тавернье, Кевин Бейс, Скотт Райтс, Райан Кент, Алан МакГрегор и Джон Маклафлин.
Ассистент Стивена Джеррарда Гарри Маккалистер возглавит команду в Ереване.
Матч между командами «Алашкерт» и «Рейнджерс» в рамках 4-го отборочного тура Лиги Европы состоится 26 августа на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. В первом матче сборная Шотландии выиграла со счетом 1:0.
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