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Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану

Всемирный банк (ВБ) приостановил программу помощи Афганистану после захвата власти в стране движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С 2020 года ВБ направил порядка $5,3 млрд на проекты реконструкции и развития страны через Международную ассоциацию развития (IDA), помогающую беднейшим государствам мира.

По данным на апрель 2021 года, у IDA было 12 активных проектов в Афганистане общей стоимостью $940 млн. Кроме того, Трастовый фонд реконструкции Афганистана, специальный фонд ВБ, осуществлял 15 проектов в стране общей стоимостью $1,2 млрд.

В сообщении, опубликованном ВБ во вторник, отмечается, что организация не имеет права выделять средства стране, если ее правительство не признается легитимным всеми 189 государствами-членами ВБ.

 


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