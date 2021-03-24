Анонс мероприятий на 26 августа
17:25, Август 25, 2021
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10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 18:00 Азиатские индексы - 25-08-21
- 17:58 Крупный арсенал оружия времен ВОВ обнаружили в Калининграде
- 17:26 Всемирный банк заморозил программу помощи Афганистану
- 17:25 Анонс мероприятий на 26 августа
- 17:09 Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний НС
- 16:59 Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5021
- 16:57 ООН рада продолжить партнерство с правительством Армении и народом: Антонио Гутерреш поздравил Никола Пашиняна
- 16:46 В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
- 16:26 Глава МИД Австрии призвал не допустить превращения Афганистана в гнездо терроризма
- 16:06 В Грузии произошло землетрясение
- 15:44 События, произошедшие в Национальном собрании 25 августа, станут предметом расследования: прокуратура
- 15:39 Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев
- 15:24 НС созовет 25 августа дополнительное заседание
- 14:58 В Иране стартовал этап "Кубок моря" в рамках Армейских международных игр
- 14:40 Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и ЮНЕСКО будет и дальше укрепляться: Азуле поздравила Никола Пашиняна
- 14:07 Талибы запретили вывоз долларов и предметов старины из Афганистана
- 13:54 СМИ: экс-президент Карзай и Абдулла войдут в совет по управлению Афганистаном из 12 членов
- 13:32 Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
- 13:28 Карен Андреасян и посол Китая обсудили возможности сотрудничества в пенитенциарной и судебной сферах
- 12:38 У Армении и Уругвая есть огромный потенциал для расширения связей: Армен Саркисян поздравил президента Уругвая
- 12:37 Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане
- 12:23 МОНКС призывает Минобороны не забирать единственного школьного специалиста на трехмесячный сбор для резервистов
- 12:23 За сутки в Армении подтверждено 634 новых случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались
- 12:08 Более 4,5 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю
- 12:05 В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти
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