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Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний НС

Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний НС

Спикер Национального Собрания  Республики Армения Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний парламента. 

Как  передает Арменпресс, в беседе с журналистами Ален Симонян подчеркнул, что насилию нет оправдания, Национальное Собрание – это не то место, где следует применять насилие.

Ален Симонян также сказал, что те ситуации, свидетелями которых они были в последние дни, стали предметом обсуждения, и будут  найдены определенные решения, чтобы избежать  их в дальнейшем. 

 «В частности,  считаю недопустимым в таких ситуациях выводить журналистов с журналистского балкона. Я обсуждал с коллегами, если такая ситуация возникнет снова, думаю, журналистов оттуда не надо выводить.  Есть мнение, что нельзя транслировать фото или видео депутатов или кого-либо еще, когда его избивают или он падает», - сказал Симонян, добавив, что, тем не менее, приоритетом должно быть недопущение такого условия.

 


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