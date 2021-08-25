Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний НС

Спикер Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян решительно осуждает случай насилия в зале заседаний парламента.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Ален Симонян подчеркнул, что насилию нет оправдания, Национальное Собрание – это не то место, где следует применять насилие.

Ален Симонян также сказал, что те ситуации, свидетелями которых они были в последние дни, стали предметом обсуждения, и будут найдены определенные решения, чтобы избежать их в дальнейшем.

«В частности, считаю недопустимым в таких ситуациях выводить журналистов с журналистского балкона. Я обсуждал с коллегами, если такая ситуация возникнет снова, думаю, журналистов оттуда не надо выводить. Есть мнение, что нельзя транслировать фото или видео депутатов или кого-либо еще, когда его избивают или он падает», - сказал Симонян, добавив, что, тем не менее, приоритетом должно быть недопущение такого условия.