Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 5021

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 5021. Скончались 58.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 528 043 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа вылечился 5041 человек, а с начала пандемии – 463 306. Скончался 6 949.

За сутки сделано 53 747 тестов, из которых 33 312 на антиген и 20 435 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 9,52%, за последние 14 дней – 10,84%, за последние семь дней – 10,57%.

Прививки сделали 1 038 292 человека, в том числе за последние сутки – 28 196.

В карантине в настоящее время находятся 95 человек, в стационарах – 7 356, в ковид-гостиницах – 3 304.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.