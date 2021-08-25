ООН рада продолжить партнерство с правительством Армении и народом: Антонио Гутерреш поздравил Никола Пашиняна

ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил Николу Пашиняну поздравительное послание по случаю назначения его премьер-министром Республики Армения.



Как сообщает «Арменпресс», правительство РА сообщает, что в сообщении говорится:



«Ваше Превосходительство, примите мои поздравления по поводу вашего повторного назначения на пост премьер-министра Республики Армения. Недавние парламентские выборы, качество которых было высоко оценено миссиями международных наблюдателей, которым Организация Объединенных Наций оказала техническую помощь, еще больше способствовали демократическому развитию Армении. Рассчитываю, что под вашим руководством Армения и дальше будет продвигаться по пути демократических реформ.



Организация Объединенных Наций рада продолжить свое партнерство с правительством и народом Армении, в том числе через своего постоянного координатора в Ереване, для полной и успешной реализации целей инклюзивного роста и устойчивого развития. Недавняя презентация Рамочного документа ООН о партнерстве в области устойчивого развития на 2021-2025 годы является хорошей основой для нового партнерства.



Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить полную поддержку Организацией Объединенных Наций усилий по установлению мира и диалога в регионе, в частности, под эгидой сопредседателей Минской группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Организация Объединенных Наций готова предоставить долгосрочную помощь для развития диалога, уважения прав человека, примирения и миростроительства, создания условий для выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и установления прочного мира и процветания в регионе.



Впервые Секретариат ООН добился гендерного равенства на уровне старших должностных лиц, продвигаясь к равенству на всех уровнях организации. Я продолжаю призывать все государства-члены приложить подобные усилия, и надеюсь, что под Вашим руководством Армения зафиксирует прогресс в вопросе равенства между высокопоставленными должностными лицами правительства и женщинами на всех других уровнях, а также будет работать над последовательным улучшением содержательного участия женщин в общественной жизни.

Ваше Превосходительство, примите уверения в моем самом высоком уважении".