В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 произошло у села Самеба в 25 километрах от города Ниноцминда (150 километров от Тбилиси). Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Подземные толчки были зафиксированы в 09:31 по местному времени. Эпицентр находился на глубине девяти километров.

Предыдущее землетрясение магнитудой 4,2 произошло также у села Самеба 17 августа.

Серия землетрясений была зафиксирована ночью 16 августа у села Самеба. Первый толчок был зафиксирован магнитудой 3,7 был зафиксирован в 23:42 по местному времени, затем сила землетрясений стала возрастать, и самое мощное магнитудой 5,1 случилось в 05:44 по тбилисскому времени. Последний толчок произошел 05:51, и его магнитуда составила 3,0.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.