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Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев

Новый контракт на С-400 для Турции подпишут в этом году, заявил Михеев

Второй контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию будет подписан в этом году, сообщил журналистам гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

В понедельник Михеев заявил, что контракт будет подписан в ближайшее время, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В ближайшее время - это значит в этом году. Мы ожидаем, что второй контракт С-400 для Турции будет подписан в этом году", - сказал он.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года.


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