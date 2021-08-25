НС созовет 25 августа дополнительное заседание
15:24, 25 Август, 2021
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание Армении решило провести заседание 25 августа после 18:00, чтобы продолжить обсуждение программы правительства. Как сообщает «Арменпресс», с таким предложением выступил спикер НС Ален Симонян.
«Уважаемые коллеги, предлагаю проголосовать за созыв сегодня еще одного заседания. То есть, созовем еще одно заседание с 18:30. Я поставил предложение на голосование без обсуждения», - сказал Ален Симонян.
За предложение проголосовало 74 депутата, никто не воздержался.
Заседание, которое начнется в 18:30, продлится до 20:00.
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