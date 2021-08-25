Церемония открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр (АрМИ-2021) прошла в среду в порту Бендер-Энзели. Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба генерального консульства РФ в Реште.

"24 августа на причале порта Бендер-Энзели состоялась церемония открытия конкурса "Кубок моря" Армейских международных игр 2021, в котором в этом году соревнуются делегации военно-морских сил России, Азербайджана, Ирана и Казахстана", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Каспийская флотилия ВМФ России представлена малыми артиллерийскими кораблями "Махачкала", "Астрахань" и спасательным буксирным судном "СБ-738".

VII Армейские международные игры - это учебно-боевые состязания военнослужащих различных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.