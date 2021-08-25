Уверен, что тесное сотрудничество между Арменией и ЮНЕСКО будет и дальше укрепляться: Азуле поздравила Никола Пашиняна

2021 ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле направила Никола Пашиняну поздравительное послание в связи с его назначением премьер-министром Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», в сообщении, в частности, говорится:

«Уважаемый премьер-министр! От имени ЮНЕСКО я имею честь поздравить вас с переизбранием на пост премьер-министра Армении и желаю вам всяческих успехов в вашей дальнейшей миссии на этом высоком посту. Я благодарна Армении за твердую приверженность делу продвижения ценностей, закрепленных в Уставе ЮНЕСКО. Как защитник разнообразия, Армения тесно сотрудничает с ЮНЕСКО с момента присоединения к этой организации в 1992 году, в частности, для развития международного сотрудничества, направленного на обеспечение доступного образования для всех, сохранение культурного наследия, устойчивое развитие и свободу выражения мнений.

Я с теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване во время 17-го франкоязычного саммита глав правительств в октябре 2018 года, а также во время 40-й сессии Генассамблеи ЮНЕСКО в Париже в ноябре 2019 года, в ходе которых мы обменялись мнениями по Армении и перспективам укрепления сотрудничества , в том числе через Исследовательский институт Матенадарана, который включен в реестр программы «Память мира» за его работу по сохранению древних рукописей.

В контексте продолжающихся глобальных испытаний, таких как новый тип коронавируса и изменение климата, ЮНЕСКО, в сотрудничестве с государствами-членами, играет жизненно важную роль в решении насущных проблем в области образования, науки, культуры и коммуникации. Я уверена, что существующее тесное сотрудничество между Арменией и ЮНЕСКО будет еще больше укрепляться в течение вашего второго срока пребывания на этом посту. Уверяю вас, что я со своей стороны приложу все усилия для достижения этой цели. Еще раз поздравляю и желаю всего наилучшего».