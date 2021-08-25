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Карен Андреасян и посол Китая обсудили возможности сотрудничества в пенитенциарной и судебной сферах

Карен Андреасян и посол Китая обсудили возможности сотрудничества в пенитенциарной и судебной сферах
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа министр юстиции Карен Андреасян обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Армении Фан Юном вопросы, связанные с обязательством провести радикальные реформы в пенитенциарной и судебной сферах и возможности сотрудничества с Китайская сторона.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минюст.

В беседе с послом министр также представил реформы, осуществляемые в судебной сфере Армении, и приоритеты министерства в других направлениях. 

Посол Китая выразил готовность сотрудничать с Министерством юстиции и согласился с министром Андреасяном продолжить диалог по вопросам повестки дня.
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