Карен Андреасян и посол Китая обсудили возможности сотрудничества в пенитенциарной и судебной сферах
13:28, 25 Август, 2021
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа министр юстиции Карен Андреасян обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Армении Фан Юном вопросы, связанные с обязательством провести радикальные реформы в пенитенциарной и судебной сферах и возможности сотрудничества с Китайская сторона.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минюст.
В беседе с послом министр также представил реформы, осуществляемые в судебной сфере Армении, и приоритеты министерства в других направлениях.
Посол Китая выразил готовность сотрудничать с Министерством юстиции и согласился с министром Андреасяном продолжить диалог по вопросам повестки дня.
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