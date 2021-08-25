Карен Андреасян и посол Китая обсудили возможности сотрудничества в пенитенциарной и судебной сферах







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В беседе с послом министр также представил реформы, осуществляемые в судебной сфере Армении, и приоритеты министерства в других направлениях.



Посол Китая выразил готовность сотрудничать с Министерством юстиции и согласился с министром Андреасяном продолжить диалог по вопросам повестки дня. ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 25 августа министр юстиции Карен Андреасян обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Армении Фан Юном вопросы, связанные с обязательством провести радикальные реформы в пенитенциарной и судебной сферах и возможности сотрудничества с Китайская сторона.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Минюст.В беседе с послом министр также представил реформы, осуществляемые в судебной сфере Армении, и приоритеты министерства в других направлениях.Посол Китая выразил готовность сотрудничать с Министерством юстиции и согласился с министром Андреасяном продолжить диалог по вопросам повестки дня.