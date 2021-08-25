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Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

Трамп считает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что тысячи американцев оказались в заложниках в Афганистане, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Как смеет Байден заставлять наших военных бежать с поля боя в Афганистане и дезертировать в ситуации, когда многие тысячи американцев оказались в заложниках", - говорится в заявлении Трампа.

"Афганистан и Кабул были у нас под надежным контролем всего лишь с 2500 солдатами, и мы это уничтожили, когда от них потребовали бежать!" - добавил Трамп.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщит в среду о том, сколько американцев эвакуировано из Афганистана и сколько еще там осталось.

Ранее Байден сообщил, что США с 14 августа помогли эвакуировать более 70 тысяч человек из Кабула. Пентагон уточнил, что среди них было более 4000 граждан США и членов их семей.


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